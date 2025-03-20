В Казани задержаны 15 иностранцев с гражданством России, которые уклонялись от призыва на армейскую службу. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержаны 15 иностранцев с гражданством России, уклонявшихся от призыва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Казани задержаны 15 иностранцев с гражданством России, уклонявшихся от призыва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе совместного рейда сотрудников 384-го военного следственного отдела СК России и МВД Казани задержанные были немедленно доставлены в городские военкоматы.

По словам правоохранителей, подобные рейды проводятся регулярно на территории Татарстана и Чувашии.

«За прошлый и текущий год более 580 мигрантов, получивших гражданство РФ, уже поставлены на учет. Подобные мероприятия продолжатся и дальше», — сообщили в военном следственном отделе.

Ранее сообщалось, что мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля.

Артём Дергунов