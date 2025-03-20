В Казани задержаны 15 иностранцев с гражданством России, уклонявшихся от призыва
В Казани задержаны 15 иностранцев с гражданством России, которые уклонялись от призыва на армейскую службу. Об этом сообщает «Татар-информ».
В Казани задержаны 15 иностранцев с гражданством России, уклонявшихся от призыва
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В ходе совместного рейда сотрудников 384-го военного следственного отдела СК России и МВД Казани задержанные были немедленно доставлены в городские военкоматы.
По словам правоохранителей, подобные рейды проводятся регулярно на территории Татарстана и Чувашии.
«За прошлый и текущий год более 580 мигрантов, получивших гражданство РФ, уже поставлены на учет. Подобные мероприятия продолжатся и дальше», — сообщили в военном следственном отделе.
Ранее сообщалось, что мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля.