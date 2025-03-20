Рейсы из Казани на китайский курорт Санья запустят с 21 марта
С 21 марта из аэропорта Казани запускают прямые рейсы на китайский курорт Санья, расположенный на острове Хайнань. Об этом сообщили в ходе конференции, посвященной перспективам туристического обмена между городами маршрутной сети авиакомпаний.
Рейсы из Казани на китайский курорт Санья запустят с 21 марта
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Полеты из Казани будут выполняться по пятницам, а в обратном направлении — по понедельникам.
В апреле 2024 года возобновились рейсы из Казани в Шанхай.
Ранее сообщалось, что аэропорт «Казань» стал хабом для авиасообщения между Беларусью и Россией.