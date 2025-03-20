Алексей Текслер проверил ликвидацию последствий паводка в Аше

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Ашинский округ, где действует локальный режим ЧС из-за паводка. Свой визит глава региона начал с осмотра поселка Чапаевский, который был затоплен первым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ситуация с подтоплением домов в Ашинском округе стабилизировалась, после проведения работ по очистке русла реки Сим вода начала уходить. По состоянию на 10 часов 20 марта в Аше оставались подтопленными пять частных жилых домов, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся десять взрослых.

Для организации работы по предоставлению материальной помощи пострадавшим работают сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области. По последним данным, 540 местных жителей могут рассчитывать на материальную помощь от государства в размере 20 тыс. руб., 350 человек получат компенсацию в размере 75 тыс. руб. за частичную утрату имущества первой необходимости, еще 175 ашинцев полностью лишились имущества первой необходимости, им положена выплата в размере 150 тыс. руб. Кроме того, принято решение о выплатах за утрату техники и дворовых построек.

Ранее Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по борьбе с паводком. Было озвучено, что в ряде территорий на юге области и в горнозаводской части продолжается подъем воды. Произошли переливы талых вод на участках автодорог. Такие случаи зафиксированы в Брединском, Варненском, Кизильском, Уйском, Сосновском районах, также есть подмыв грунтовой насыпи в Нагайбакском районе.

На всех подтопленных территориях находятся силы спасательных служб, подготовлены пункты временного размещения. Жители оповещены об опасности, ситуация находится под контролем.