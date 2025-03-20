В Аше определили размер выплат за испорченные паводком автомобили и теплицы

Администрация Ашинского муниципального района озвучила размер выплат за поврежденное из-за паводка имущество, расположенное на дворовой территорий частных домов. За подтопление автомобиля местные жители получат 25 тыс. руб., хозяйственных построек, теплиц и электроинструментов — 10 тыс. руб. Администрация сообщила об этом в своем telegram-канале.

Комиссия по обследованию подтопленных территорий с 19 марта начала обход приусадебных участков. Для получения выплат местным жителям нужно подготовить паспорт, документы на собственность и банковские реквизиты.

По состоянию на 10 часов 20 марта в Аше остаются подтопленными пять частных жилых домов, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находятся десять взрослых.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 марта во время заседания оперативного штаба по борьбе с паводком и ликвидации его последствий отмечал, что граждане, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации, пострадавшие от паводка, смогут получить единовременную выплату в размере 20 тыс. руб.