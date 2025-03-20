В Аше 540 пострадавшим от паводка выплатят по 20 тыс. рублей

По предварительным данным администрации Ашинского округа, пострадавшего от паводка, в зоне ЧС находятся 330 домов. 540 местных жителей могут рассчитывать на материальную помощь от государства в размере 20 тыс. руб., 350 человек получат компенсацию в размере 75 тыс. руб. за частичную утрату имущества первой необходимости, еще 175 ашинцев полностью лишились имущества первой необходимости, им положена выплата в размере 150 тыс. руб. Данные опубликовала пресс-служба администрации округа.

По информации на утро 20 марта, комиссия по обследованию подтопленных территорий направила в министерство социальных отношений Челябинской области 39 заявлений о выделении материальной помощи пострадавшим от паводка на общую сумму почти 1,4 млн руб. По 20 тыс. руб. получат 32 жителя, по 75 тыс. руб. — четыре человека, по 150 тыс. руб. — три гражданина. Всего комиссией от ашинцев принято 78 запросов на помощь от государства.

Ранее власти округа определили размер выплат за испорченные паводком автомобили и теплицы.