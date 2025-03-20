Русал впервые в истории отрасли переведет производство на нефтяной экопек

Один из крупнейших производителей алюминия в мире — компания «Русал» — впервые в истории отрасли переводит промышленное производство на нефтяной экопек. Ранее в составе анодов в промышленном производстве использовался каменноугольный или нефтекаменноугольный пек. Перевод затронет Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ).

«Во всем мире в анодах при электролизе традиционно используется каменноугольный пек, применение в промышленных масштабах нефтяного пека, значительно сокращающего выделение вредных веществ, ранее считалось невозможным»,— сообщается пресс-служба компании. В научные исследования и разработку нефтяного пека «Русал» вложил около 100 млн руб.

В будущем производитель намерен перевести на использование нефтяного экопека остальные свои заводы. Компании принадлежат алюминиевые заводы в Красноярске, Шелехове, Тайшете, Братске, Саяногорске, Богучанах и Новокузнецке. В 2025 году «Русал» принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры, сообщила компания. Первый этап программы оптимизации предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.

Лолита Белова