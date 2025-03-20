Росприроднадзор оценит сокращение выбросов на Челябинском цинковом заводе

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора проводит выездную внеплановую проверку в отношении АО «Челябинский цинковый завод». Инспекторы оценят выполнение плана предприятия по снижению выбросов загрязняющих вредных выбросов в воздух, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Специалисты Росприроднадзора вместе с сотрудниками челябинского филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу проверяют выполнение предприятием первого этапа мероприятий плана достижения квот вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Инспекторы исследуют пробы промышленных выбросов и проанализируют документацию цинкового завода.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее аналогичные проверки прошли на ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел») и АО «Трубодеталь» (входит в холдинг ОМК). Оба предприятия достигли не все плановые показатели первого этапа снижения выбросов. Россприроднадзор выдал заводам предписания.