В 2024 году жертвами насилия в Свердловской области стали 284 ребенка

В Свердловской области в 2024 году 2035 несовершеннолетних стали жертвами преступлений. Среди них оказалось 284 ребенка, которые пострадали от действий насильников — на четверть больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно данным, объявленным в суде на заседании президиума по проблемам обеспечения защиты прав несовершеннолетних потерпевших в ходе уголовного судопроизводства, преступления в отношении детей чаще всего совершают взрослые люди в возрасте 36-40 лет — обычно их родственники или знакомые. Большинство случаев преступлений против половой неприкосновенности детей (59,5%) произошло в жилых квартирах и домах.

Судьи отметили положительные тенденции в применении специальных норм УК РФ для защиты детей: увеличилось количество допросов с видеозаписью и психолого-психиатрических экспертиз. Однако уполномоченные органы крайне редко применяют меры по реабилитации потерпевших. Кроме того, судьи фиксируют малое количество гражданских исков, предъявляемых для восстановления нарушенных прав детей.

В феврале Асбестовский городской суд (Свердловская область) вынес приговор 24-летнему жителю Калининграда Роману Диких, признав его виновным в интимной связи с несовершеннолетней девочкой из Асбеста, с которой познакомился в онлайн-игре Dota. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ирина Пичурина