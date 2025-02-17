Житель Калининграда получил срок за связь с 13-летней девочкой из Асбеста

Асбестовский городской суд вынес приговор 24-летнему жителю Калининграда Роману Диких, признав его виновным в интимной связи с несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным суда, обвиняемый Роман Диких, не работающий по специальности учитель информатики и английского языка, познакомился с 13-летней жительницей Асбеста в онлайн-игре Dota и переписывался с ней в мессенджере Telegram. В июне 2024 года он приехал в Асбест и снял квартиру, где встречался с девушкой, зная о ее возрасте.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину частично, но не согласился с количеством эпизодов и характером преступлений.

Суд признал Романа Диких виновным в 14 эпизодах интимной связи с лицом, не достигшим 14-летнего возраста по ч.3 ст.134 УК РФ, и 5 эпизодах развратных действий с лицом в возрасте от 12 до 14 лет по ч.2 ст.135 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет на занятие педагогической деятельностью в течение 7 лет и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев после освобождения.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая