Свердловский губернатор перераспределил обязанности между членами правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перераспределил обязанности между членами регионального правительства, сообщили в департаменте информационной политики области. Согласно изменениям, за организацию работы правительства в сферах финансов, бюджетной и налоговой политики, регулирования контрактной системы и государственного регулирования цен (тарифов) вместо вице-губернатора Олега Чемезова будет отвечать первый заместитель главы региона Алексей Шмыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Иван Детченя Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Иван Детченя Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Евгений Куйвашев добавил в ведение Алексея Шмыкова департамент государственных закупок, Региональную энергетическую комиссию и министерство финансов. С этим он продолжит курировать деятельность всех заместителей губернатора и министров, заниматься организацией деятельности правительства по управлению социально-экономическим развитием области и координировать работу министерств экономики и территориального развития, промышленности и науки, природных ресурсов и экологии, агропромышленного комплекса и потребительского рынка, департаментов ветеринарии и животного мира.

Господин Куйвашев вывел из-под ведения Олега Чемезова министерство финансов, департамент государственных закупок и Региональную энергетическую комиссию и лишил статуса председателя правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) области. Вице-губернатор сохранил кураторство над департаментом внутренней и информационной политики.

Евгений Куйвашев оставил за своим заместителем — руководителем аппарата губернатора и правительства Иваном Детченей обязательства по организации правового, организационного и иного обеспечения деятельности главы региона и правительства по ряду направлений. С этим он продолжит вести работу по разработке плана мероприятий главы региона и работы кабинета министров, организации документооборота, работу по обращениям и по реализации контрольных полномочий губернатора. Согласно изменениям, Иван Детченя также будет отвечать за взаимодействие органов МСУ и исполнительных органов госвласти области, за подготовку предложений по совершенствованию структуры органов МСУ, развитию межмуниципального сотрудничества и формированию межмуниципальных объединений.

Господин Куйвашев сохранил под ведением своего заместителя Павла Крекова министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта. Согласно изменениям, господин Креков займет пост председателя правления ТФОМС региона вместо Олега Чемезова.

В правительстве Свердловской области подчеркнули, что оставшиеся пять заместителей губернатора, которых не коснулись изменения, «продолжают работу в соответствии с ранее утвержденными полномочиями, возглавляют соответствующие областные органы государственной власти».

В последний раз Евгений Куйвашев распределял обязанности между членами правительства в январе 2023 года. Это произошло спустя четыре месяца после его победы на выборах губернатора Свердловской области, по итогам которых он переизбрался на третий срок, набрав 65,78% голосов избирателей. Господин Куйвашев сформировал новый состав правительства, многие члены которого занимали аналогичные посты и в прошлом составе.

Василий Алексеев