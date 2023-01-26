Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловский губернатор распределил обязанности между членами нового правительства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, утверждающий полномочия членов обновленного правительства региона, сообщили в департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обязанности распределены следующим образом:

  • Вице-губернатор Олег Чемезов получил контроль над сферами финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политикой. Кроме того, он будет заниматься регулированием контрактной системы и тарифов.
  • Первый заместитель главы области Алексей Шмыков организует деятельность по управлению социально-экономическим развитием региона и курирует деятельность заместителей губернатора и министров.
  • Руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников занимается разработкой плана мероприятий и работы как Евгения Куйвашева, так и кабинета министров.
  • Замгубернатора Дмитрий Ионин курирует сферы информационных технологий, информатизации и связи, государственной инвестиционной политики, туризма и индустрии гостеприимства.
  • Василий Козлов отвечает за международные и внешнеэкономические связи региона, а также за жилищный и строительный надзор, охрану труда и занятость населения.
  • Павел Креков ответственен за сферы зравоохранения, культуры, образования, молодежной политики, соцобеспечения, физкультуры и спорта.
  • Сергей Швиндт курирует сферы градостроительной деятельности, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с ТКО, ЖКХ, охраны объектов культурного наследия.
  • Азат Салихов курирует сферы общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории области от ЧС.
  • Алексей Кузнецов отвечает за сферу управления государственным имуществом.

Напомним, в сентябре 2022 года Евгений Куйвашев переизбрался на новый губернаторский срок и распустил прежний состав правительства Свердловской области в полном составе. За последние месяцы губернатор сформировал новый состав правительства, многие члены которого занимали аналогичные посты и в прошлом составе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...