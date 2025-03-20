В Уфе вынесли приговор продавцу за демонстрацию нацисткой символики

Советский райсуд Уфы вынес приговор продавцу-консультанту спортивного магазина за демонстрацию нацисткой символики и символики современных неонацистских организаций (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, сообщается в опубликованном на сайте суда приговоре. В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учел наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка.

Согласно материалам дела, запрещенная символика в качестве татуировок была выбита у продавца на правой кисти руки. Их, как выяснил суд, подсудимый неоднократно демонстрировал покупателям.

В августе 2023 года тот же суд оштрафовал подсудимого за аналогичное преступление на 1,5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Уфимец признал вину и раскаялся.

Венера Хисамова