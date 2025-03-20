Администрация Трампа приостановила финансирование университета из-за участия трансгендера в соревнованиях

Белый дом приостановил финансирование Пенсильванского университета (UPenn) в размере $175 млн из-за участия пловчихи-трансгендера Лии Томас в соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщила администрация президента США в социальной сети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brett Davis / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Brett Davis / USA TODAY Sports / Reuters

В 2022 году Томас заняла первое место в заплывах на дистанциях 100, 200 и 500 м, а также в эстафете 4х100 м на чемпионате Лиги плюща. В феврале 2025 года три бывшие пловчихи Пенсильванского университета подали в суд на UPenn, Гарвардский университет, NCAA и Лигу плюща с требованием аннулировать результаты Томас.

Как отметил представитель UPenn Рон Озио, университет не уведомили о заморозке финансирования. «UPenn всегда следовал политике NCAA и Лиги плюща в отношении участия студентов в спортивных командах. Мы всегда следовали и будем следуем правилам, которые применяются не только к UPenn, но и ко всем нашим партнерам по NCAA и Лиге плюща», — приводит слова Озио ESPN.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным спортсменам участвовать в женских турнирах.

Таисия Орлова