Медведев оценил возможности иностранных компаний вернуться в Россию

Покинувшим российский рынок компаниям будет непросто вернуться в Россию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он объяснил это тем, что после ухода многих западных производителей их ниши заняли отечественные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Они честно завоевали свое место под солнцем, и они наши, российские»,— заявил господин Медведев в интервью ТАСС. Он также добавил, что за последние годы России удалось обеспечить продовольственную безопасность и решить многие вопросы в сфере импортозамещения.

Зампред объяснил, что на данном этапе нет разговоров о полноценном возвращении иностранных компаний в Россию. «Никто еще официально не обратился. Так, неформально почву щупают»,— сказал Дмитрий Медведев. Он заявил, что иностранные производители смогут вернуться в Россию только после одобрения со стороны правительств своих стран.

18 марта президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить правила возвращения западных компаний на российский рынок. По его словам, процесс возобновления деятельности западных компаний на российском рынке должен быть «максимально прозрачным».

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