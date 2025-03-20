В Ярославле снова разрешили лежать на лавочках

В Ярославле отменен запрет на лежание на лавочках и садовых диванах в общественных местах. Его не оказалось в новой редакции Правил благоустройства территории города Ярославля, которая была принята на заседании муниципалитета 19 марта, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Запрет был принят в мае 2024 года по предложению общественника Сергея Казанского, который возмутился лицами без определенного места жительства, которые занимают лавки летом в центре города. Штрафа за нарушение правил предусмотрено не было.

В новой редакции правил запрещается только «сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие МАФ».

Новые правила благоустройства разработаны на основе типовых правил благоустройства муниципального образования Ярославской области. Их подготовила региональная инспекция административно-технического и жилищного надзора. О необходимости введения единых правил в регионе ранее заявлял губернатор Михаил Евраев.

Антон Голицын