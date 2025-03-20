Более 58 тысяч ростовчан старше 80 лет получат прибавку к пенсии в апреле

Жители Ростовской области, которым в марте 2025 года исполнится 80 лет, в апреле получат прибавку к пенсии более чем на 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба Социального Фонда РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На 1 марта 2025 численность населения Ростовской области составляет 4 197 821 человек, 58 769 человек из них — долгожители старше 80-ти лет. Пенсия дончан, которые отпразднуют 80-летний юбилей в марте, будет проиндексирована.

«В начисленную сумму (10 тыс. руб.) входят дополнительная фиксированная выплата в размере 8907,70 руб. и компенсационная надбавка в сумме 1314 руб. Она выплачивается непосредственно пенсионерам с января 2025 года. Например, в декабре 2024 года у 79-летнего пенсионера размер страховой пенсии составлял 39 987 руб. В апреле 2025 года такому гражданину будет выплачена страховая пенсия в размере 54 007,47 руб.: 43 785,77 руб. (страховая пенсия с учетом проведенных индексаций в январе и феврале) + 8907,70 руб. (дополнительная фиксированная выплата) + 1314 руб. (компенсационная выплата). В итоге сумма страховой пенсии у гражданина из рассмотренного примера в апреле 2025 года будет выше размера страховой пенсии в декабре 2024 года на 14 020,47 руб., или на 26%»,— пояснили в ведомстве.

Следует отметить, что в феврале средняя пенсия россиян по старости достигла 25 тыс. руб. В рамках пенсионной реформы никто из граждан в 2025 году не выйдет на пенсию по возрасту. В следующем, 2026 году на пенсию выйдут россияне 64 лет и россиянки 59 лет, с 2028 года — 65 лет и 60 лет соответственно. Для получения пенсии по старости им нужно накопить 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Валентина Любашенко