В суд на Урале передано дело об убийстве 11-летней девочки в 2002 году

В Карпинский городской суд (Свердловская область) передано уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления сексуального характера местного жителя, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в 2002 году, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый совершил убийство в декабре 2002 года, когда девочка была в гостях у его семьи в Волчанске. «После убийства злоумышленник с целью сокрытия следов преступления закопал тело девочки в подполе своего жилища, откуда в последующем тело ребенка было извлечено и сожжено в лесном массиве на территории Волчанского района», — рассказали в региональном СК.

Подчеркивается, что на начальном этапе раскрыть преступление не удалось. Однако в 2023 году благодаря новым экспертным методикам был установлен генетический профиль жертвы и собраны доказательства причастности обвиняемого к совершению преступления. По данным СКР, психиатрическая экспертиза установила, что он быв вменяемым и осознавал, что совершает преступление. «Под бременем неопровержимых улик он сознался в содеянном», — добавили в следственном управлении.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в октябре 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал местных жителей Василия Кузнецова и Андрея Шевнина, обвиняемых в убийстве 13-летних девочек в 1994 году. Изначально подозреваемых в двойном убийстве установить не удалось, несмотря на найденные улики. Спустя 30 лет сотрудники полиции их задержали.

Мария Шараева