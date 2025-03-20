Силовики нагрянули на Апраксин двор с очередным рейдом

Сотрудники органов внутренних дел приехали на Апраксин двор для проведения рейда. О реализации проверочных мероприятий сообщили в Росгвардии по Северо-Западному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу Фото: Управление Росгвардии по Северо-Западному округу

Представители ведомства также работают на месте, они распределились по периметру рынка. По территории прошлись с собакой, следует из опубликованного ролика. Причина проведения рейда не уточняется. «Ъ-СПб» следит за развитием событий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 20 мигрантов доставили в отдел после рейда на юго-западе Петербурга.

Татьяна Титаева