На Украине в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили сына маньяка Андрея Чикатило — Юрия. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на telegram-канал SHOT,

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Юрий Чикатило, которому сейчас 56 лет, после последнего срока наказания переехал из России в Харьков и сменил фамилию на Мирошниченко по имени своей жены. Он присоединился к ВСУ в начале специальной военной операции.

По данным источника, Юрий Чикатило служит в артиллерийском подразделении ВСУ. По информации федеральных СМИ, мужчина отправился на фронт, чтобы скрыться от украинских судебных приставов и Министерства внутренних дел, которые разыскивали его за долги.

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, насильник, педофил и каннибал. В период с 1982 (либо с 1978) по 1990 год убивал женщин и детей. В большинстве случаев под разными предлогами заманивал своих жертв в безлюдные места, где наносил им многочисленные телесные повреждения и убивал. Тела некоторых жертв он насиловал, расчленял и употреблял в пищу. Суд доказал 52 смерти от рук Чикатило, хотя сам маньяк признал вину в 56 преступлениях.

Тат Гаспарян