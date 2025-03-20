Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что в городе и на Курской АЭС ввели дополнительные меры безопасности. О чем именно речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас»,— сказал Игорь Корпунков ТАСС.

Мэр Курчатова напомнил, что ранее на въездах в город и выездах из него создали блокпосты. 17 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что риски атак по Курской АЭС «снижаются, но не снимаются». По его словам, снижения уровня защиты станции пока не планируется.