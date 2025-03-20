Аэропорты Самары и Саратова возобновили работу

В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация. Рейсы возобновлены с 10:00 мск. Приостановка работы аэропортов была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О введении ограничений на прием и выпуск самолетов в воздушной гавани Самары Курумоч и аэропорте Саратова Гагарин сообщалось в 6:45 мск.

Сегодня утром Министерство обороны России заявляло о перехвате 132 украинских БПЛА в небе над Россией. Из них 54 беспилотника было сбито над территорией Саратовской области. Губернатор области Роман Бусаргин назвал удары самой массированной атакой с начала СВО.