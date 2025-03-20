Тюменский депутат Госдумы Горячева рассказала о концепции системы «Мигрант ID»

Депутат Госдумы из Тюмени, член партии «Новые люди» Ксения Горячева рассказала о концепции системы «Мигрант ID» по контролю над иностранцами, сообщила она в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Мигрант ID» должен стать цифровой системой для отслеживания всех иностранцев, прибывших на территорию России, для каждого из них предполагается создать личный профиль. Для его получения мигрантам будет необходимо обязательно зарегистрироваться, иначе без него они не смогут снимать жилье, устраиваться на работу и открывать счета в банках. В цифровом профиле будут содержаться данные о месте работы и проживания каждого иностранца. «"Мигрант ID" не направлен на создание ограничений для приезжих. Цель системы — наведение порядка в системе миграционного учета. Сегодня система миграционного учета не работает так, как мы бы хотели. Незаконная аренда, нелегальная занятость, отсутствие контроля за преступностью среди мигрантов»,— сообщила Ксения Горячева.

Она также рассказала, что сейчас «Новые люди» проводят всероссийское исследование по теме ввода системы — по ее словам, первые результаты показывают поддержку идеи более чем 86% россиян.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин начал серию встреч с парламентскими фракциями в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства в Госдуме, в частности, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев напомнил премьеру об инициативе ввести «цифровой профиль» для приезжих, идею введения которого выдвинул в ноябре 2024 года.

Ирина Пичурина