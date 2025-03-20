Площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 1,7 тысяч «квадратов»

В Новороссийске площадь возгорания на мусорном полигоне сократилась с 2,1 тыс. кв. м до 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Спасатели продолжают проливку водой и отсыпку грунтом очагов пожара. Выполнено уже более 2,2 тыс. рейсов самосвалов, завезено свыше 34,1 тыс. куб. м грунта. В тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники.

Очаги тления на мусорном полигоне Новороссийска еще сохраняются, сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков. По его словам, в ликвидации возгорания на мусорном полигоне задействованы шесть автоцистерн, 10 водовозок, 15 самосвалов, три бульдозера и два экскаватора.

Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске было локализовано 18 марта 2025 года, на шестые сутки после возникновения пожара. После ликвидации огня на мусорном полигоне в Новороссийске рассмотрят возможность реконструкции свалки за 1,5 млрд руб.

Региональный оператор ООО «ЭкоЮг» возобновил вывоз отходов с территории Новороссийска и Геленджика. В настоящий момент регоператор производит вывоз мусора по 28 маршрутам в Новороссийске и 17 – в Геленджике. Жителей просят отнестись с пониманием и дождаться возобновления работы полигона по приему отходов.

Алена Воробьева