Власти Конго предложили США разработку месторождений в обмен на помощь с повстанцами

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди направил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о военной поддержке в борьбе с повстанцами из движения М23. С документом, отправленным главой ДРК в феврале, ознакомилась The Wall Street Journal. В обмен на заключение «пакта безопасности» ДРК позволила бы США вести разработку полезных ископаемых на территории республики.

«Ваши выборы открыли золотой век для Америки... Наше партнерство предоставит США стратегическое преимущество, обеспечив поставки таких важных полезных ископаемых, как кобальт, литий, медь и тантал»,— передает издание слова главы ДРК.

В послании не указывается, какую именно помощь хочет получить Феликс Чисекеди. В пресс-службе президента подтвердили отправку сообщения. Там также сообщили, что между ДРК и США идут переговоры относительно предложения страны.

Столкновения в Демократической Республике Конго происходят между правительственными войсками и повстанцами из движения М23. Оно состоит из представителей племени тутси, которые дезертировали из конголезской армии более десяти лет назад. 14 марта повстанцы заняли остров Иджви на озере Киву с населением более 300 тыс. человек.

Подробнее — в публикации «Ъ» «В Конго час от часу не легче».