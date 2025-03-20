Минвостокразвития предложило лишить лицензии добытчика олова в ЕАО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков поручил решить вопрос по прекращению лицензионных соглашений с учредителями ООО «Ресурсы Малого Хингана», которые препятствуют возобновлению разработки Хинганского оловорудного месторождения в Еврейской автономной области (ЕАО). Предприятие простаивает с апреля 2020 года.

«Давайте в Минприроды напишем. Просто надо прекращать лицензионные отношения, это же недра. Если у нас там кто-то мешает развиваться, я думаю, что давайте на рабочем уровне решим»,— заявил господин Чекунков (цитата по ТАСС).

ООО «Ресурсы Малого Хингана» извлекало олово из отработанного хвостохранилища Хинганского ГОКа, который прекратил добычу в 2006 году. Планировалось, что предприятие будет выпускать из 1 млн т отходов 1 тыс. т оловянного концентрата в год. Однако по итогам 2019 года убыток от продаж составил 186 тыс. руб. Предприятие не смогло рассчитаться по кредитным обязательствам свыше $15,2 млн и в апреле 2020 года перешло в собственность кредитора Tracksis Europe SA из Люксембурга.

В июле 2021 года Арбитражный суд ЕАО ввел в отношении ООО «Ресурсы Малого Хингана» по требованию самой компании процедуру банкротства — наблюдение. Непокрытый убыток компании по состоянию на конец 2023 года приблизился к 3 млн руб. Судебные разбирательства еще не закончены, следующее заседание состоится 15 апреля (.pdf).

Дарья Балобанова, Биробиджан