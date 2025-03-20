Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выразил благодарность организаторам XIII Республиканского ифтара, состоявшегося в казанском Международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Татарстана выразил благодарность организаторам Республиканского ифтара

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Муфтий Татарстана выразил благодарность организаторам Республиканского ифтара

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам господина Самигуллина, ифтар был хорошо организован: для работы было привлечено 600 волонтеров, а количество приготовленных порций достигло 13 тыс. При этом число участников мероприятия превысило ожидания.

«Людей было больше, нужно радоваться — у людей больше желания. В следующий год будем продумывать, подводить итоги», — сказал муфтий Татарстана.

Он также акцентировал внимание на важности предварительной регистрации через бесплатные билеты.

«Билеты раздаются бесплатно и нужны для организации. С нашей стороны все было сделано на высшем уровне», — сказал Камиль Самигуллин.

Ранее сообщалось, что Камиль хазрат Самигуллин стал муфтием Татарстана в четвертый раз. Его переизбрали на IX Съезде ДУМ Татарстана, который прошел в Казани 19 марта.

Артём Дергунов