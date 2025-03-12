Противопожарный режим введут в Кузбассе с середины апреля

В Кемеровской области установят особый противопожарный режим с 15 апреля до 1 июня. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора — председатель правительства Андрей Панов.

Департаменту лесного комплекса Кузбасса необходимо в этот период оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров, а также провести ревизию наличия и состояния пожарной техники. Кроме того, предстоит организовать проверку звуковой сигнализации для оповещения.

Главе областного минсельхоза поручено до 1 апреля «провести работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями». Во время действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, жечь траву и мусор, а также складировать горючие отходы.

Александра Стрелкова