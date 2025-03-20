На устранение ям в Ижевске вывели всю имеющуюся технику, сообщает пресс-служба администрации города. Бригады работают в усиленном режиме день и ночь.

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19 марта в городе ликвидировали 414 кв. м аварийных ям на улицах 50 лет Пионерии, Металлургов, Автозаводской, Союзной, Пушкинской, 40 лет Победы, Петрова, дороге на Новый Игерман.

В ночь на 20 марта проводился ремонт на 10 участках: улицы Пушкинская, Чугуевского, Ленина, дорога на Новый Игерман, пер. Северный, проезд от Пушкинской до Карла Маркса, 436, проезд от Воткинского шоссе до Альтаира, Союзная, Петрова и Воткинское шоссе.

Напомним, 1 марта стартовала работа асфальтобетонного завода. Его запустили раньше запланированного из-за январской оттепели. Асфальтобетонная смесь с завода в 3 раза позволит увеличить производительность подрядчиков по устранению аварийных ям.