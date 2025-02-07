В Ижевске запустили асфальтобетонный завод

В Ижевске начал работу асфальтобетонный завод. Его запустили раньше запланированного из-за январской оттепели. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков, в 2024 году промышленное производство асфальта стартовало 1 марта, в 2023-м — 16 марта.

«Запуск завода позволит в 3 раза увеличить производительность подрядчиков по устранению аварийных ям. До этого смесь варили прямо в рециклерах: процесс занимал минимум 8 часов. Сейчас рециклеры успевают за смену выполнить 3 рейса»,— написал мэр.

Градоначальник добавил, что подрядчикам дали указания соблюдать технологию укладки литого асфальта и «исключить заливку в лужи».

В таком формате дорожники будут работать до весны, после чего запланированы основные дорожные работы. В этом сезоне в городе планируется обновить южную набережную, улицы Чугуевского, Милиционную, Ленина, Карла Либкнехта и ряд других магистралей.