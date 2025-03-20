Губернатор сообщил о пострадавших и повреждениях по итогам атаки БПЛА на Энгельс

Украинские беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области. Об этом утром сегодня, в четверг, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, в результате атаки вражеских БПЛА в Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбило стекла. Получила травмы женщина, которой потребовалась помощь медиков. Падение БПЛА привело к повреждениям в частном доме в районе Соколовой горы. Там никто не пострадал.

Также в результате атаки беспилотников в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе. На момент удара детей там не было. Сотрудники учреждений не пострадали. Губернатор подчеркнул: 20 марта занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

Павел Фролов