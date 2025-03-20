После атаки БПЛА больница в Энгельсе должна вернуться к штатной работе к вечеру

Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых были выбиты стекла в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона подчеркнул: потоки пациентов по экстренной помощи на время перераспределили на прочие учреждения. По словам господина Бусаргина, лечебное учреждение должно вернуться к штатной работе к вечеру 20 марта, так что специалистам предстоит провести основные восстановительные работы сегодня.

Губернатор также отметил, что атака БПЛА привела к повреждению кислородного трубопровода в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Ремонтные работы не повлияют на оказание медпомощи пациентам. Роман Бусаргин поручил местной администрации и профильным службам в кратчайшие сроки восстановить прочие социальные учреждения города, которые пострадали в результате атаки беспилотников.

В Телеграм-канале господин Бусаргин написал, что получившая травмы женщина находится в удовлетворительном состоянии, угрозы для жизни нет. Кроме того, после вражеского удара по Энгельсу в лечебное учреждение обратился еще один местный житель. Специалисты оказывают ему всю необходимую медпомощь.

Павел Фролов