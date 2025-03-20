В свердловском заксобрании объяснили, почему нельзя запретить езду на самокатах

Законодательное собрание Свердловской области поддержало предложение приравнять самокаты к транспортным средствам, рассказал председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом он высказался против полного запрета кикшеринга. Господин Старков отметил, что контролировать соблюдение запрета будет сложно и некому. Кроме того, на самокатах ездят курьеры, услугами которых часто пользуются уральцы.

«Мы можем все запретить, но кто будет контролировать этот вопрос? Чтобы это делали в МВД, должно быть обязательно соглашение у нас непосредственно с нашим правительством. Я считаю, что у жителей всегда есть право на референдум, но самокаты — это не вопрос местного значения, он относится к федеральному уровню»,— сказал депутат.

Напомним, жители Екатеринбурга на опросе на «Госуслугах» проголосовали за полный запрет самокатов на территории города. В администрации Екатеринбурга намерены найти «сбалансированное решение», учитывающее интересы всех участников дорожного движения. Господин Старков считает, что голосов только 10 тыс. человек для города-миллионника мало и предположил, что их мнение может быть связано с ДТП, участниками которых стали граждане.

Подробнее о голосовании — в материале «СИМ, СИМ, закройся»

Ирина Пичурина