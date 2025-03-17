В ночь на 17 марта в двух районах Дона отразили атаку беспилотников

За минувшую ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», – отметил временно исполняющий обязанности губернатора.

По сообщению Минобороны РФ, всего с 18.20 16 марта до 07.00 17 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в регионах России 72 украинских беспилотника. Из них 36 БПЛА военные сбили над территорией Курской области, 13 – над Астраханской областью, семь – над Орловской, четыре – над Волгоградской, по три – над Брянской, Ростовской областями и Калмыкией, два – над территорией Краснодарского края и один – над Тульской областью.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в ночь с 15 на 16 марта на Дону силы ПВО отразили атаку пяти украинских БПЛА.

Владимир Андреев