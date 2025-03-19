Массовое ДТП произошло на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск, есть пострадавший

На 18-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск произошло массовое ДТП, из-за которого затруднившее движение в сторону Тобольска, сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В аварии участвовали три автомобиля: ВАЗ-2114, «Лада Ларгус» и грузовик. Предварительно установлено, что 34-летний водитель ВАЗа не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с «Ладой Ларгус». В результате ВАЗ отбросило на тягач.

Водитель ВАЗ-2114 получил ранения и был госпитализирован. Движение по этой части дороги затруднено, движение осуществляется только по правой полосе. Автомобилистам рекомендуется быть внимательными из-за снегопада, соблюдать безопасную скорость и избегать резких маневров.