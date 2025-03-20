AP: Канада намерена снизить зависимость от США в обороне за счет ЕС

Канада ведет переговоры со странами Европейского союза (ЕС) о совместных закупках оборонного оборудования, в том числе истребителей, чтобы снизить зависимость от США, пишет агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного канадского чиновника.

По словам собеседника, планы включают производство истребителей на территории Канады. Агентство уточняет, что новый премьер-министр Канады Марк Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть контракт на закупку американских F-35. Господин Карни также заявил о необходимости изучить альтернативные варианты «с учетом меняющейся обстановки» в мире.

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли ранее подчеркивала важность укрепления сотрудничества с ЕС и снижения зависимости от США в оборонной промышленности. При этом AP отмечает, что пока что контракт Канады с США на закупку истребителей F-35 остается в силе. Средства были выделены на 16 самолетов, при этом ранее Оттава намеревалась приобрести 88 истребителей.

Накануне, 19 марта, Еврокомиссия представила стратегию усиления обороноспособности Евросоюза. В документе ЕК предложила создать единый рынок вооружений в ЕС с участием Украины и повысить «готовность Европы к наихудшим сценариям».

Подробнее о документе — в материале «Ъ» «На белом глазу».