Лазерная подсказка

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про самую востребованную весеннюю процедуру: плюсы и минусы лазеров, на что важно обратить внимание после процедур и при чем тут домашние питомцы.

Контролируемое повреждение кожи с помощью аппаратов уже не воспринимается как нечто сугубо узкоспециальное. Например, процедура фотоомоложения на аппарате BBL сегодня стала общим местом, на нее записываются в обеденном перерыве, а все потому, что она короткая (полчаса максимум), подходит практически всем и не требует реабилитации. С лазерами чуть сложнее, их много, все они разные, и их используют как для глубокой шлифовки кожи (вспомним Саманту, героиню Ким Кэттролл в сериале «Секс в большом городе»), так и для более тривиальных случаев вроде удаления рубцов и папиллом.

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Рассмотрим самые интересные факты о лазерных процедурах — их будет полезно знать всем, кто задумывается о том, как приостановить старение, не обращаясь за помощью к пластическому хирургу.

Как лазер действует на кожу?

Самое важное — в результате воздействия направленного луча света происходит стимуляция коллагена и эластина (при воздействии аппаратов Fraxel, CO2), что улучшает упругость кожи и меняет ее качество. Лазеры настоящие труженики — они берутся устранять морщины, пигментные пятна, рубцы, отлично сужают поры и уменьшают интенсивность пигментных пятен.

Какие бывают лазеры?

Неаблятивные лазеры (нагревают глубокие слои, не повреждая поверхность) и аблятивные (воздействующие более активно и повреждающие эпидермис). Все они воздействуют на кожу точечно, так как глубина и зона их проникновения контролируются врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента,— это снижает риск повреждения здоровых тканей.

В каком возрасте можно начинать лазеры?

«Процедуры на лазере можно проводить с 18 лет, в некоторых случаях с 14–16 лет по медицинским показаниям и с согласия родителей, например лечение рубцов после ожогов, травм или акне»,— говорит Ирина Тверетинова, врач клиники «Крафтвэй». Однако торопиться с омоложением до 25 лет не стоит, потому выбирайте неаблятивные пилинги или уже упомянутый выше BBL.

В какое время года стоит делать лазерные процедуры?

Несмотря на устоявшееся мнение, лазерное омоложение кожи не имеет сезонности. Специалисты считают, что кожу необходимо защищать при любой травматизации, а не только после воздействия лазера. «Представьте себе, что вы живете в городе с длинным солнечным периодом, например в Сочи. И что, там не делают лазеры? Делают, но, безусловно, есть свои ограничения»,— говорит врач-косметолог клиники «Петровка-Бьюти» Екатерина Миладинова. Например, есть тип лазера (ClearLift от Harmony Pro), который может не повреждать кожу на поверхности, а работать только внутри. «Вам врач обязательно скажет использовать крем с spf-фактором, но внешне вы не увидите никакого повреждения — ни отека, ни красноты»,— продолжает Екатерина. Этот тип аппаратов для лазерного омоложения можно использовать без ограничений, а в остальных случаях — находиться на прямом солнце нельзя. Обновленная кожа может легко получить ожог и, следовательно, в качестве защиты ответить активной выработкой пигмента — так и появляются пигментные пятна.

Какой срок реабилитации?

Минимальный срок реабилитации у неаблятивных лазеров — после процедур можно сразу вернуться к обычной жизни. Аблятивные лазеры (CO2, Er: YAG) требуют 7–14 дней на заживление кожи, так как возможны отек, покраснение и шелушение.

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Какие есть минусы у лазеров?

Восстановительный период, риск осложнений, болезненность. «При неправильном уходе возможны гиперпигментация, гипопигментация, рубцы (особенно у пациентов с фототипом IV–V). А аблятивные лазеры достаточно чувствительны и в основном проводятся под местной(крем) анестезией»,— говорит Ирина Тверетинова.

Какие лазеры подойдут мужчинам?

Мужчинам обычно рекомендуется делать лазерные процедуры в том случае, если есть глубокие морщины на лбу или вокруг глаз, тон лица неровный, тонус кожи снижен, есть рубцы после угревой сыпи. «Стоит обратить внимание на процедуры на аппарате Clear + Brilliant: так сказать, "легкая" версия Fraxel для мужчин, которые не хотят прерывать активный образ жизни. Для легкого обновления кожи, борьбы с пигментацией подойдет лазерный пилинг, фототерапия BBL»,— говорит Ирина Тверетинова.

На что нужно обратить внимание после лазера?

После процедуры нельзя ходить в бассейн, джакузи, сауну. В уходе стоит отдать предпочтение мягким очищающим средствам и отложить на время скрабы и косметику с салициловой кислотой в составе. Важно на время отказаться от макияжа, чтобы дать коже возможность как следует восстановиться. Да, и если у вас есть собака — после лазеров точно нельзя позволять ей слишком активно выражать свои эмоции и лизать вам лицо: защита от инфекций очень важна.

Ирина Кириенко