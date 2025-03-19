Наставник «Локомотива» высказался о матче с ЦСКА

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин считает, что матч с ЦСКА прошел на уровне плей-офф. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что «Локомотив» обыграл ЦСКА 19 марта со счетом 3:1. Эта победа принесла ярославцам 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ.

«Плотная игра. На уровне плей-офф. Получилось то, что нужно было. Поэтому доволен победой. Обоюдно жесткая игра была, никто не уступал. Это нормально, это хоккей. Бута нет вторую игру? Он приболел. Сейчас только начал тренироваться с нами»,— прокомментировал господин Никитин матч.

К настоящему моменту ярославцы являются обладателями Кубка Континента — то есть победителями регулярного чемпионата. Последняя игра «Локомотива» в рамках текущего регулярного чемпионата КХЛ состоится 21 марта. Ярославцы в Москве встретятся с «Динамо».

Алла Чижова