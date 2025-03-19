«Локомотив» набрал 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:1. Благодаря этой победе, железнодорожники набирают ровно 100 очков в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт во втором периоде нападающим «Локомотива» Максимом Березкиным. На 35-ой минуте счет удвоил Александр Полунин. В третьем периоде сопернику все-таки удается забить — отличился Денис Гурьянов. Автором третьей шайбы «Локомотива» в матче записан Георгий Иванов. Игра могла закончиться счетом 4:1, но последняя шайба была забита уже после финальной сирены.

Последняя игра «Локомотива» в рамках текущего регулярного чемпионата КХЛ состоится 21 марта. Ярославцы в Москве встретятся с «Динамо».

Алла Чижова