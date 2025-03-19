Кубанская зоозащитница поддержала ужесточение наказания для владельцев собак
Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за гибель людей из-за нападения животных и повышении штрафов за самовыгул собак. Инициативу поддержала директор регионального отделения «Альянс Защитников Животных» Елена Наседкина, сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на эксперта.
Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ
Новый законопроект предлагает дополнить ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), установив максимальное наказание до трех лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности.
Помимо этого, документ предусматривает увеличение штрафов за самовольный выгул собак — до 50 тыс. руб. для граждан и до 30 ты. руб. для юридических лиц.
Идею парламентариев поддержало зоозащитное сообщество. Елена Наседкина считает, что ужесточение мер в отношении владельцев давно назрело.
«Мы призываем депутатов принять дополнительные законопроекты, такие как обязательная стерилизация домашних животных, потому что именно приплод домашних животных пополняет улицы бездомными собаками и кошками»,— отметила эксперт.
По мнению зоозащитницы, наряду с усилением ответственности требуется решать проблему появления бездомных животных через ограничение заводческой деятельности и просветительскую работу среди населения.
Юридическое сообщество также выразило поддержку предлагаемым изменениям, отметив, что нововведения помогут повысить ответственность хозяев животных и снизить риски для окружающих. Сроки рассмотрения законопроекта в Госдуме пока не объявлены.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что зоозащитница Елена Наседкина осудила законопроект об усыплении бездомных собак. Она назвала инициативу попыткой замаскировать неудачу системы отлова и стерилизации животных (ОСВВ).