Кубанская зоозащитница поддержала ужесточение наказания для владельцев собак

Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за гибель людей из-за нападения животных и повышении штрафов за самовыгул собак. Инициативу поддержала директор регионального отделения «Альянс Защитников Животных» Елена Наседкина, сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на эксперта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Новый законопроект предлагает дополнить ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), установив максимальное наказание до трех лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности.

Помимо этого, документ предусматривает увеличение штрафов за самовольный выгул собак — до 50 тыс. руб. для граждан и до 30 ты. руб. для юридических лиц.

Идею парламентариев поддержало зоозащитное сообщество. Елена Наседкина считает, что ужесточение мер в отношении владельцев давно назрело.

«Мы призываем депутатов принять дополнительные законопроекты, такие как обязательная стерилизация домашних животных, потому что именно приплод домашних животных пополняет улицы бездомными собаками и кошками»,— отметила эксперт.

По мнению зоозащитницы, наряду с усилением ответственности требуется решать проблему появления бездомных животных через ограничение заводческой деятельности и просветительскую работу среди населения.

Юридическое сообщество также выразило поддержку предлагаемым изменениям, отметив, что нововведения помогут повысить ответственность хозяев животных и снизить риски для окружающих. Сроки рассмотрения законопроекта в Госдуме пока не объявлены.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что зоозащитница Елена Наседкина осудила законопроект об усыплении бездомных собак. Она назвала инициативу попыткой замаскировать неудачу системы отлова и стерилизации животных (ОСВВ).

Анна Гречко