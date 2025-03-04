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Кубанская зоозащитница раскритиковала законопроект об усыплении бездомных собак

Директор регионального отделения «Альянс Защитников Животных» Елена Наседкина назвала новый законопроект об усыплении бездомных собак попыткой замаскировать неудачу системы отлова и стерилизации животных (ОСВВ). Об этом сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на эксперта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«У нас закон ввели, предусматривающий ОСВВ, в 2018 году. За семь лет у нас построено два приюта: один в Сочи, один в Краснодаре, который еще даже не открылся»,— отметила зоозащитница.

По мнению Елены Наседкиной, российские регионы не справились с обязательствами по созданию приютов и регулированию численности собак, а теперь власти субъектов предлагают решить проблему радикальным методом. Она подчеркнула, что уничтожение части бездомных животных не устранит проблему, так как популяция быстро восстановится из-за бесконтрольного размножения и безответственности хозяев.

Эксперт также заявила, что в Краснодарском крае покусы безнадзорных животных составляют 0,6%. По ее словам, остальные 99% — это покусы владельческими животными.

Вместо массового умерщвления животных зоозащитница предлагает ужесточить наказания для недобросовестных владельцев, поддержать существующие приюты и волонтерские организации, а также провести просветительскую работу среди населения.

Обсуждение вопроса об усыплении животных возобновилось после происшествия в Сочи 26 февраля, когда две домашние собаки напали на школьника, нанеся ему травмы лица. Позднее выяснилось, что хозяин не кормил собак несколько дней. Сейчас ребенок проходит лечение в Москве.

Нурий Бзасежев

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