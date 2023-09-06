Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по факту нападения на военного в Батайске

Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн обратился с запросами в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой о проверке по факту нападения группы лиц на участника СВО в городе Батайске Ростовской области. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн отметил, что получает много сообщений от граждан по факту инцидента. Напомним, в ночь на 3 сентября возле кафе «Клевер» в Батайске группа лиц напала на участника СВО, бойца ЧВК «Вагнер». Мужчину избили, а затем 12 раз выстрелили в него из травматического пистолета.

«После массовой огласки — уголовное дело возбудили, но почему-то по статье ''хулиганство'', хотя в человека стреляли в упор. Такая мягкость, действительно, вызывает вопросы: почему ''хулиганство'', а не ''покушение на убийство''?»,— написал Александр Хинштейн.

Он отметил, что в обращении в правоохранительные органы предложил возможную переквалификацию обвинения на более тяжкий состав.

Анастасия Назарова