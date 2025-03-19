Блогер Betsy научила сборную России по футболу танцевать под «Сигма боя»

Петербурженка Светлана Чертищева, более известная как блогер Betsy, в преддверии товарищеского матча с Гренадой научила футболистов сборной России танцевать под хит «Сигма бой». Соответствующее видео появилось в соцсетях национальной команды 19 марта.

Повторять плавные движения артистки взялись форвард «Зенита» Андрей Мостовой и экс-защитник сине-бело-голубых, ныне выступающий за ЦСКА, Данил Круговой. «Без шансов»,— сказал после танцевальной тренировки нападающий петербуржцев.

Следом Betsy сфотографировалась с наставником национальной команды Валерием Карпиным. Они вместе записали «кружочек» для детей главного тренера, которые являются поклонниками известного хита.

Напомним, что встреча Россия – Гренада пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало 19 марта в 20:00. В стартовом составе нашей команды может выйти 36-летний нападающий Артем Дзюба. Если форвард забьет, то станет лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» проиграл «Спартаку» в принципиальном матче со счетом 2:1. В составе сине-бело-голубых единственный мяч забил новичок Луис Энрике.