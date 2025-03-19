В Дагестане в ДТП с участием микроавтобуса погибли четыре человека

ДТП с многочисленными жертвами произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. ДТП произошло на 432-м километре автодороги Астрахань—Махачкала, уточнили в МВД. Автомобиль ГАЗ-3302 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями «КамАЗ» и Mercedes-Benz Sprinter.

По версии следствия, водитель грузового автомобиля при совершении обгона по полосе встречного движения столкнулся с движущимся в противоположном направлении пассажирским микроавтобусом. В результате происшествия водитель, два пассажира микроавтобуса и водитель грузового автомобиля скончались, четыре пассажира микроавтобуса с различными травмами были доставлены в больницу.

Кизлярский межрайонный следственный отдел республиканского управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По данным республиканского минздрава, помимо четырех погибших пострадали десять человек. Бригадами скорой медицинской помощи они были госпитализированы в стационары Махачкалы. Двое детей транспортированы в Детскую республиканскую клиническую больницу. Восемь взрослых проходят экстренное обследование и лечение в Республиканской клинической больнице имени Вишневского и Республиканском центре травматологии и ортопедии.

«По предварительной информации, двое раненых в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом состоянии»,— говорится в сообщении.

Юлия Рыбина, Махачкала