Послу Молдавии в РФ заявили решительный протест из-за блокировки дипмиссии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Ему заявили решительный протест в связи с блокировкой российского посольства в Кишиневе. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: OSCE Parliamentary Assembly Фото: OSCE Parliamentary Assembly

МИД России потребовал снять блокаду российской дипмиссии. Через некоторое время ситуация была урегулирована, и оцепление вокруг посольства снято.

«Молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой “государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства”»,— отмечает МИД. В Москве рассчитывают, что в дальнейшем Молдавия будет неукоснительно соблюдать положения документа.

Сегодня молдавские силовые структуры заблокировали территорию российского представительства в Кишиневе по причине якобы полученных ими сообщений о минировании. Молдавские правоохранительные органы препятствовали въезду посла РФ в Молдавии Олега Озерова на территорию диппредставительства. Находившиеся внутри сотрудники и члены их семей не могли выйти в город. Официальных уведомлений о минировании посольство от властей не получало.

5 марта МИД России вручил послу Молдавии в Москве ноту с требованием разъяснить, почему президент Молдавии Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты у посла РФ в республике. В январе 2025 года Национальная молдавская партия осудила «незаконные» и «провокационные» действия Олега Озерова, который «до сих пор не представил верительные грамоты в администрацию президента». Российский МИД назвал эти обвинения безосновательными.