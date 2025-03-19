Джереми Левин из DOGE Маска займет руководящий пост в USAID

Операционным директором и заместителем по политике и программам Агентства США по международному развитию (USAID) станет юрист Джереми Левин из Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении электронное письмо Пита Марокко, возглавляющего подразделение по международной помощи в Госдепартаменте США. В письме говорится, что такое решение принял глава ведомства Марко Рубио.

В последние два месяца DOGE занимался ревизией и ликвидацией программ USAID после того, как в день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. 10 марта господин Рубио сообщил о закрытии 83% программ USAID. Из 10 тыс. сотрудников агентства свои рабочие места сохранили только 611. После нынешнего назначения DOGE сможет еще более прямо влиять на работу агентства.

О назначении было объявлено после того, как вчера, 18 марта, федеральный суд Мэриленда постановил, что прекращение работы USAID со стороны DOGE нарушает конституцию США. Это связано, в частности, с тем, что Илон Маск во главе DOGE действует как «должностное лицо Соединенных Штатов», назначение которого требует утверждения Сенатом, оставаясь при этом формально частным лицом. Суд постановил также, что увольнения в USAID должны прекратиться, а бывшим сотрудникам необходимо вернуть доступ к электронной почте, платежной системе и другим электронным системам.

Подробнее о USAID — в материале «Ъ» «Агентство развития и раздора».

Яна Рождественская