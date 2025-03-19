Сайтам дадут прикурить

Госдума со второй попытки приступила к рассмотрению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию. Он был принят в первом чтении. Среди авторов законодательной инициативы — депутаты Госдумы от Татарстана Айдар Метшин и Айрат Фаррахов. Предыдущий вариант законопроекта был внесен в январе 2024 года и не был одобрен Правительством России. Эксперты считают, что в случае принятия данного закона блокировку сайтов будет сложно оспорить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от Республики Татарстан Айрат Метшин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Госдумы от Республики Татарстан Айрат Метшин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, продающих табачную и никотинсодержащую продукцию. Законопроект представлял депутат от Татарстана Айдар Метшин. Инициативу поддержали все 400 голосовавших депутатов.

Изменения предложили внести в статьи 10.6 и 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Сейчас пресечь работу сайта с нелегальной продукцией можно только через суд. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что процедура занимает от трех месяцев до полугода и воспользоваться ею «проблематично», поэтому инициаторы предлагают применять существующий механизм внесудебной блокировки сайтов, торгующих алкоголем, до семи дней. Авторы закона считают, что такие меры показали свою эффективность в пресечении незаконной торговли через маркетплейсы.

Если закон примут, то владелец сайта будет обязан мониторить интернет-страницу, чтобы выявить публикации с розничной продажей табачной продукции и сырья для их производства. Также страницы с рекламой никотиносодержащих продуктов, которые запрещены к дистанционной розничной продаже действующим законодательством, будут включены в Единый реестр доменных имен.

«Это будет еще одним важным шагом на пути детенизации рынка, в борьбе с нелегальным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, наносящим ущерб бюджету в десятки млн рублей ежегодно и подвергающим избыточным рискам молодое поколение», — сообщил Айдар Метшин в беседе с «Ъ Волга-Урал».

Депутат Госдумы от Татарстана рассказал, что идея «назрела давно», а в интернете продается до 20% всех нелегальных сигарет. По его данным, за три года в России выявили более 600 сайтов с подделками марок сигарет одной из табачных компаний. Айдар Метшин считает, что это прямая угроза для подростков, которые «идут в онлайн», чтобы обойти действующие запреты.

Незаконный оборот сигарет в Татарстане В 2023 году в Татарстане изъяли около 147 тыс. пачек сигарет с нарушением правил маркировок, было возбуждено пять уголовных дел по факту незаконного оборота табачной продукции.

Господин Метшин и другие депутаты внесли инициативу в Госдуму еще в январе 2024 года, а в апреле был подготовлен официальный отзыв правительства России. В нем говорится, что положения законопроекта не соответствуют ч. 3 ст. 19 Федерального закона и ч. 1 ст. 3 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». В первой версии инициативы не было представлено доказательств, почему существующий механизм блокировки сайтов с продажей табачной продукции неэффективен. В тексте законопроекта также не указывались изменения в нормативные правовые акты, объем и источник финансирования дополнительных расходов.

«С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», — говорится в отзыве, подписанном заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Григоренко.

В июне 2024 года соавторы инициативы стали последовательно снимать свои фамилии с законопроекта. Среди них депутаты Госдумы Антон Гетта, Андрей Луговой, Анатолий Вороновский, Тамара Фролова, Александр Спиридонов, Руслан Гаджиев, Леонид Огуль, Алексей Веллер, Олег Димов, Артем Кирьянов и депутат от Татарстана Айрат Фаррахов.

Законопроект был отозван авторами 18 июня, а уже на следующий день внесена обновленная инициатива с теми же подписями. Айдар Метшин сообщил, что в Госдуму внесли доработанный вариант проекта с учетом пожеланий правительства РФ. В обновленную инициативу добавили изменения юридико-технического характера, а концептуально она не изменилась, уточнил депутат.

Правительство РФ поддержало второй вариант законопроекта, но при условии его доработки ко второму чтению. Сообщается, что если инициативу примут, то она не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, а также изменения или принятия других законов.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, отвечая на вопрос о рисках злоупотреблений в случае принятия таких поправок к закону, рассказал, что в инициативе нет пояснений, что может быть признано сырьем для производства никотинсодержащей продукции, которое продают на сайтах. Эксперт отметил, что таким сырьем может быть глицерин и пропиленгликоль, широко применяемые в химической, косметологической и пищевой промышленностях.

«Никаких ограничений на оборот этих веществ законодательно не установлено, ими можно торговать оптом, в розницу, в том числе и онлайн. Как минимум до вступления в законную силу данного законопроекта», — сообщил Александр Терентьев.

На вопрос о возможной блокировке сайтов маркетплейсов руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отметил, что по закону могут блокировать конкретные страницы. Инициатива не приведет к остановке деятельности всего сервиса, пояснил эксперт. Блокировку сайта можно будет оспорить в судебном порядке. Александр Терентьев считает, что иски с оспариванием внесудебной блокировки сайтов с табаком, как и с алкоголем, будут встречаться редко, а решений в пользу заявителя — еще реже.

Диана Соловьёва