Председатель ПСБ Петр Фрадков открыл офис VIP-уровня «Суворов» в ДНР. Отделение предназначено для персонального банковского сопровождения малого и среднего бизнеса и состоятельных частных клиентов. Кроме того, ПСБ передаст в бюджетные организации региона 200 высокотехнологичных ПСБ Касс, обеспечит их обслуживание и техническую поддержку.

Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», рассказал глава компании Михаил Волков. По его словам, низкий уровень заработных плат и крайняя изношенность инфраструктуры остаются ключевыми вызовами для компании на 2025 год. Он отметил, что в 2023-м и 2024 годах повышались зарплаты специалистов основного производства, однако «пока их средний уровень в два раза ниже, чем в среднем по стране».

Nvidia показала своего робота с искусственным интеллектом, который выглядит как дроид из «Звездных войн». Робот, которого назвали Blue, создан при сотрудничестве Nvidia с Disney Research и Google DeepMind. Президент компании Дженсен Хуанг также представил новые поколения ИИ-чипов. При этом акции Nvidia падают. Инвесторы сомневаются, что многомиллиардные вложения в ИИ оправданы, особенно после успеха китайской DeepSeek, отмечает Bloomberg.