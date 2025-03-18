После стрельбы по окнам квартиры лидера группы Otto Dix возбудят уголовное дело

Стрельба по окнам квартиры лидера группы Otto Dix Михаэля Драу на проспекте Мечникова может обернуться уголовным делом, сообщает «Фонтанка» 18 марта. Злоумышленника уже задержали, им оказался 28-летний коллега музыканта по имени Михаил, ранее он писал музыку для дарквейв-коллектива.

Господин Драу обратился в полицию вечером 16 марта. На следующий день его бывшего товарища, который покинул коллектив, задержали. У него изъяли пневматический пистолет. Нарушителя доставили в отдел.

Известно, что после ухода из Otto Dix музыкант создал другой скандально известный проект. Один из бывших участников кооллектива сейчас находится в СИЗО, его подозревают в жестоком убийстве девушки. Злоумышленник пытался растворить тело возлюбленной в кислоте.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ранее судимый петербуржец угрожал убить бывшую девушку, в его бытовке нашли травматический пистолет, 300 патронов и взрывчатые вещества.

Андрей Маркелов