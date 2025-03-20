Воронежская площадка «Сибура» снизила чистую прибыль в 2024-м

АО «Воронежсинтезкаучук»(площадка нефтехимического холдинга «Сибур») по итогам 2024 года снизило прибыль, следует из данных Rusprofile.ru. Чистая прибыль предприятия за год уменьшилась с 991,2 до 774 млн руб (-22%) в конце прошлого года. Выручка этот период составила 17 млрд руб., увеличившись с 15,8 млрд руб., отмеченных в 2023-ем (+4%).

В 2023 году АО «Воронежсинтезкаучук» по итогам отчетного периода увеличило оба финансовых показателя.

По собственным данным, АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России. В корпоративной структуре «Сибура» «Воронежсинтезкаучук» входит в состав дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза. Основная продукция предприятия — синтетические каучуки, полученные разными способами полимеризации (растворной и эмульсионной), и термоэластопласты. Общество впервые зарегистрировано в 1992 году, в 1998-м компания стала частью холдинга, а к 2012 году он получил контроль над 96% акций завода. Сейчас 100% его акций контролируются ПАО «Сибур холдинг». Уставный капитал АО составляет 8,09 млрд руб. Гендиректор — Вячеслав Золототрубов.

О том, какими проектами сейчас занимаются на воронежской площадке — в публикации «Ъ-Черноземье» «Все будет ТЭП-топ»

Анна Швечикова