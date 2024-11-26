Все будет ТЭП-топ

АО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК, дочерняя структура холдинга «Сибур») планирует реконструкцию производства дивинил-стирольных термоэластопластов (ТЭП) стоимостью 11 млрд руб., сообщил «Ъ-Черноземье» директор по производству компании Алексей Хрыкин. Таким образом их выпуск может вырасти с 35 тыс. до 80 тыс. т продукции в год, а мощность производства всех видов ТЭП на предприятии достигнет 180 тыс. т. Окончательное решение о начале работ должно быть принято в марте 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство 50 тыс. т бутадиен-стирольных ТЭП запущено в 2013 году, в 2020-м мощность доведена до 100 тыс. т в год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Производство 50 тыс. т бутадиен-стирольных ТЭП запущено в 2013 году, в 2020-м мощность доведена до 100 тыс. т в год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О параметрах нового проекта ВСК «Ъ-Черноземье» рассказал директор по производству компании Алексей Хрыкин. Общественные обсуждения планируемой реконструкции прошли летом, сейчас идет подготовительная работа. «Мы просчитываем всю экономику, все нюансы проекта, учитываем экологический эффект, вырабатываем технические решения,— рассказал господин Хрыкин.— В марте 2025 года проект будет представлен инвестиционному комитету компании "Сибур". Если решение будет положительным, начнется строительство. На текущий момент реализовать проект предполагается в 2027 году».

По словам собеседника «Ъ-Черноземье», примерный объем инвестиций составит 11 млрд руб.

ТЭП — полимеры, которые используются прежде всего в дорожном строительстве. Их применение снижает риски образования колеи и трещин и позволяет ремонтировать дороги минимум в два раза реже. Другие сферы применения этой продукции — гибкие кровельные материалы, потребительские товары — в том числе обувные подошвы, игрушки, шланги,— а также различные виды клея.

По собственным данным, АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России. В корпоративной структуре «Сибура» «Воронежсинтезкаучук» входит в состав дирекции пластиков, эластомеров и органического синтеза. Основная продукция предприятия — синтетические каучуки, полученные разными способами полимеризации (растворной и эмульсионной), и термоэластопласты. Общество зарегистрировано в 1992 году, в 1998-м компания стала частью холдинга, а к 2012 году он получил контроль над 96% акций завода. Сейчас 100% его акций контролируются ПАО «Сибур холдинг». Уставный капитал АО составляет 8,09 млрд руб. Гендиректор — Вячеслав Золототрубов. По данным Rusprofile, выручка АО в 2023 году составила 16 млрд руб., чистая прибыль — 991 млн руб.

На сегодня предприятие производит две разновидности ТЭП: дивинил-стирольные и бутадиен-стирольные. Первые разработаны специалистами ВСК — их производство было освоено еще в 90-е годы и составляет 35 тыс. т продукции в год. Бутадиен-стирольные ТЭП производятся по лицензии, которая предполагает ряд ограничений. В частности, «Сибур» не имеет права продавать эту продукцию в Северной Америке. Производство 50 тыс. т бутадиен-стирольных ТЭП было введено в эксплуатацию в 2013 году. В 2020 году предприятие запустило аналогичную линию, доведя производство до 100 тыс. т в год.

«Сибур» — крупнейший производитель ТЭП в России. За 2023 год в стране было отремонтировано 31 тыс. км дорог и уложено 243 млн кв. м асфальтобетона — по данным компании, больше половины новых и отремонтированных дорог содержат ТЭП «Сибура». До 2022 года большая часть экспортных поставок шла на европейский рынок. После введения внешнеторговых ограничений «Сибур» ориентируется на рынки Азии и Латинской Америки. По данным NEFT Research, опубликованным в издании «Полимерные материалы», производство полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) с применением ТЭП в России увеличилось с 450 тыс. т в 2019-м до почти 1,2 млн т в 2023 году. По прогнозам их производителей, крупных нефтекомпаний, этот сегмент продолжит расти. При сохранении динамики дорожного строительства объемы производства ПБВ могут увеличиться более чем на 50% — до 1,7 млн т, заявил «Полимерным материалам» руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты считают наращивание объемов производства ТЭП весьма своевременным. «В долгосрочной перспективе спрос на термоэластопласты в России будет расти,— уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.— Они необходимы для модификации кровельных и дорожных битумов, пластмасс, производства клеев, обуви, резинотехнических изделий. Притом что динамика спроса со стороны каждой из этих областей меняется, в горизонте ближайших десяти лет число заказов в целом будет увеличиваться. В то же время ВСК имеет возможности для экспорта ТЭП в дружественные России государства».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев тоже не допускает риска сокращения спроса. «Спектр применения ТЭП исключительно широк, и спрос будет только расти вне зависимости от перспектив рынка нового жилья и коммерческих площадей, который, увы, по всей видимости, ждут несколько тощих лет на фоне резкого снижения доступности ипотеки и ухода коммерции в онлайн,— полагает эксперт.— Даже если спрос на стройматериалы в ближайшие два-три года будет падать, прочие направления — дорожное строительство или производство — вряд ли существенно просядут».

При этом именно дорожное строительство, по мнению аналитика, будет оставаться гарантией востребованности ТЭП. «Это одна из наиболее стабильных с точки зрения инвестиций и перспектив развития отраслей,— отметил он.— С учетом активного строительства платных дорог, реализации региональных и федеральных программ развития дорожной сети спрос на материалы, востребованные в дорожном строительстве, не иссякнет никогда. А климатический фактор в нашей стране требует постоянного ремонта дорог. Кроме того, значительная часть производимых в России ТЭП направляется на экспорт. Ситуация с ограничениями на трансграничные расчеты меняется динамично и почти всегда не в лучшую сторону, но потенциал есть. Будет ли он реализован — вопрос, увы, не относящийся к сфере экономики».

Юрий Голубь